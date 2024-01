Kfir, el bebé argentino-israelí secuestrado por Hamas cumple 1 año y piden por su liberación

El bebé Kfir Bibas, de origen argentino-israelí, cumplirá un año de edad estando en cautiverio secuestrado por el movimiento islamista palestino Hamas, desde el pasado 7 de octubre, y sus familiares locales convocaron para este miércoles a "sumarse al pedido humanitario y universal para que liberen al bebé y a todas las personas secuestradas. No podemos festejar un cumpleaños sin el cumpleañero", expresaron.

"Kfir tenía 9 meses cuando fue secuestrado junto con su hermano Ariel, de 4 años, su mamá Shiri y su papá Yarden en su casa del kibutz de Nir Oz, al sur de Israel. Pasó 1 de cada 4 días de su vida en cautiverio", agregaron a través de un comunicado en el que convocan a la ciudadanía a reunirse este miércoles 17, desde las 18 horas, en el Parque Centenario porteño, en la entrada del mástil ubicado en la intersección de la avenida Díaz Vélez y Leopoldo Marechal.

"Ya van más de 100 días del ataque de Hamas a Israel que dejó más de 1300 civiles asesinados, centenares de heridos y 240 secuestrados. Entre las 136 personas todavía retenidas en Gaza por la organización terrorista Hamas aún hay niños, mujeres y hombres que esperan recuperar sus vidas, abrazarse con sus familiares y volver a casa. Este 18 de enero, Kfir Bibas cumple su primer año de vida". expresaron los organizadores a través de un comunicado.

La convocatoria agregó que invitan "a quienes quieran sumarse al pedido humanitario y universal que lleva un mensaje clave: Liberen a todas las personas secuestradas. Necesitamos que el mundo vuelva a ser un lugar para que todas las chicas y los chicos puedan jugar en paz. No podemos festejar un cumpleaños sin el cumpleañero".

"Cerca de la fecha del cumple de 1 empiezan los preparativos para el festejo. Pero Kfir sigue secuestrado, y su familia también. No se sabe si están juntos", expresaron.

Entre los oradores de la jornada se encuentra la tía argentina de Kfir, Sandra Miasnik, quien anticipó que llamará "a unir esfuerzos para pedir por la liberación de su familia, que se transformó en un símbolo de la barbarie de Hamas".

El bebé es el secuestrado más joven de los 240 capturados por los terroristas.

"¿Habrá empezado a caminar por los túneles de Gaza? ¿Balbuceará alguna palabra o mantendrá la sonrisa? ¿Le cambiarán los pañales?", son algunas de las preguntas sobre su salud física y psicológica que Sandra se formula a diario.

"Pido empatía y apoyo para que la energía sea una sola y más potente, para demostrarle al mundo que no hay un lado u otro para las personas de buen corazón. Kfir tendría que estar dando esos primeros pasos y jugando en su casa, con toda su familia. No hay cuestionamientos posibles", señaló Miasnik, prima de Shiri, la mamá de Kfir y Ariel.

Y agregó que "los organismos de derechos humanos están mudos respecto a los derechos humanos de los 129 secuestrados. Nuestro reclamo es humanitario, no geopolítico", subrayó luego.

Entre las personalidades que apoyaron la convocatoria con mensajes a través de las redes sociales figuran Julián Weich y Sebastián Wainraich, que desde sus cuentas de Instagram convocaron al encuentro. También se solidarizaron, entre otros artistas, Lito Vitale, León Gieco, Topa y Adriana (Cantando con Adriana).

Por los 100 días del ataque, perpetrado el pasado 7 de octubre, el presidente Javier Milei también recordó -este domingo- el hecho a través de sus redes sociales: "brutal ataque terrorista de Hamas" a Israel, posteó, renovó su solidaridad con el pueblo judío y condenó "todo acto de terrorismo".

"Hoy se cumplen 100 días del brutal ataque terrorista de Hamas. Condenamos todo acto de terrorismo. Expresamos nuestra solidaridad con el Pueblo de Israel", agregó el Presidente en su red social X, que acompañó con el hashtag "100Días", y una imagen en la que se exigía que "liberen a todos los rehenes" que aún se encuentran secuestrados por el Hamas. (Télam)