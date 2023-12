La AGP modifica operativo para cruceros en la Terminal Quinquela Martín por destrozos

La Administración General de Puertos instrumentó un esquema operativo de emergencia para el ingreso de pasajeros a los cruceros en la terminal Quinquela Martín, que se vio afectada por el fuerte temporal que azotó la región el último fin de semana, informaron fuentes del organismo.

A causa del episodio climático, un sector del techo de la terminal se desprendió y cayó en la zona de espera y preembarque, afectando ese sector, por lo que, desde mañana los pasajeros realizarán el check in en el pabellón 6 del predio de Costa Salguero, donde podrán además despachar sus equipajes. Posteriormente, serán trasladados hacia la terminal del Puerto Buenos Aires, donde realizarán los trámites correspondientes de Migraciones, para poder subir al crucero.

El ingreso al predio de Costanera y Rafael Obligado será por esta última calle; además, el predio cuenta con estacionamiento para quienes lleguen directamente hasta dicho lugar.

El resto de la terminal -los sectores de operación de equipajes, Migraciones y Aduana- no se vieron afectadas y continuarán operando de la misma manera.

El esquema se mantendrá al menos hasta el mes de marzo, mientras se avanza en las tareas de renovación y reparación de la misma.

La decisión se tomó tras un encuentro compartido entre las autoridades de la Administración General de Puertos, Migraciones, Aduana, la terminal TRP y las navieras, todos los protagonistas públicos y privados de la temporada de cruceros, que será récord en cantidad de recaladas y de pasajeros.

Para mañana, martes 19 de diciembre, está prevista la llegada del MSC Lírica y el Costa Fascinosa, y el embarque de más de 3.500 pasajeros.

Por ese motivo, para los pasajeros en tránsito –quienes desciendan de los cruceros- no habrá modificaciones, ya que podrán realizar sus trámites y salir de la misma terminal sin inconvenientes. (Télam)