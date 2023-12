La historia argentina llega al streaming a través de un ciclo que vuelve al pasado sin solemnidad

Con la intención de hacer una divulgación que, lejos de la didáctica más simplista, permita entender qué hay detrás de la repetición de determinadas cuestiones, la docente y comediante Romina Scalora estrena esta noche por el canal de streaming Blender el programa "La historia de Romi", en el que promete contar hechos relevantes de la historia nacional desde un punto de vista lúdico y sin solemnidad.

"¡A estudiar con Romina Scalora! Si te llevaste Historia, o si querés aprender más sobre hechos y próceres de nuestro país, no podés perderte 'La historia de Romi' en el primer episodio, el fusilamiento de Dorrego", invita el canal de streaming Blender para el primer capítulo de la propuesta disruptiva que se estrena hoy a las 21 horas en el canal de YouTube (https://www.youtube.com/@estoesblender).

"Apuntamos a contar determinados hechos de la historia argentina, no necesariamente en orden cronológico, de una forma poco solemne pero con rigurosidad. Queremos hacerlo de manera cordial y amena. No intenta ser didáctico sino lúdico y lleno de humor", cuenta a Télam Romina Scalora, comediante y profesora de Historia recibida en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín V. González, conocida por su trabajo en redes, y en el programa de radio "De acá en más" con María O'Donnell y en Bendita TV junto a Beto Casella.

"Cada capítulo tiene un guion que hacemos junto a Pablo Mir, uno de los mejores guionistas de comedia del país. Tienen una primera etapa más histórica rigurosa y después unas intervenciones de alumnos en las que nos permitimos jugar con cuestiones más coyunturales y con puntos de nuestra historia que se repiten", contó sobre la estructura que tendrá en programa, que se emitirá todos los jueves.

"El primer programa será sobre el asesinato de Dorrego y su accionar político, hay otro de Rosas, uno sobre la mal llamada Campaña al desierto y el discurso liberal que se recupera hoy o el cruce de los Andes. Tratamos de desgranar un hecho puntual sin meternos en contextos demasiado amplios. Focalizamos en personajes y sus historias para conocer detalles y particularidades que nos permiten lograr mejor el tono de comedia", explicó sobre cómo el contenido histórico se articulará con los códigos del público habitual del streaming. Y va más allá: "En un público que quizás ya conozca algunos personajes muy importantes de la historia argentina pero como está planteado con un lenguaje cordial que no busca ser solemne ni rígido puede interesarle o generarle curiosidad a muchos otros. Puede ser una puerta de entrada para interesarse por la historia, pero ante todo es un programa de humor, no es un programa didáctico y eso hace que su margen de acción sea más amplio".

Con espontaneidad, Scalora saltó de Instagram a la radio y a la televisión mientras se recibía de profesora de Historia. "En el programa voy a articular mi doble rol: soy profesora de Historia y comediante. Este proyecto une mis dos facetas y creo que es un punto de vista necesario porque a veces la historia se vincula con algo muy académico y pesado. El streaming es una gran oportunidad para plantear que la historia argentina tiene vaivenes repetidos que podemos remontar hasta las Invasiones Inglesas. Conocer ese pensamiento y ese marco de acción es de utilidad social pero también es muy interesante. Entender todo esto de forma amena, con humor, cambia cómo repercute. Yo ejerzo como profesora y en mis clases nunca falta el humor". (Télam)