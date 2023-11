La provincia de Buenos Aires aumentó un 66% el alcance de su Programa de Diabetes

El Programa de Diabetes de la provincia de Buenos Aires pasó en los últimos 4 años de 47 mil a 78 mil beneficiarios y beneficiarias, e incrementó un 66 por ciento la cantidad de personas que reciben medicación e insumos para controlar esta enfermedad, según informó hoy la cartera bonaerense.

En el marco de la Semana Provincial de la Diabetes, que se celebra entre el 13 y el 17 de noviembre, el ministerio de Salud bonaerense precisó estos avances y comentó sobre las actividades de concientización y prevención de esta enfermedad en su sede central y en municipios y efectores de las 12 regiones sanitarias.

Se estima que en la provincia de Buenos Aires una de cada 10 personas de 18 años o más tiene diabetes, pero el 40 por ciento no lo sabe porque es una enfermedad que puede no dar síntomas por mucho tiempo.

Se caracteriza por altos niveles de azúcar en sangre y que, de no tratarse, puede provocar serios problemas renales, cardiovasculares, ceguera y amputaciones.

Las actividades en sede central (Avenida 51 N°1120 entre 17 y 18, La Plata) están previstas para el miércoles 15 de noviembre de 9 a 14 horas, y contemplan la presentación de un recetario creado por el área de nutrición comunitaria, material sobre educación diabetológica y acceso al Prodiaba.

También habrá agentes sanitarios de IOMA para conectar a los afiliados y afiliadas que lo necesiten con los policonsultorios.

Se harán, a su vez, controles de glucemia, de presión arterial y consejerías para dejar de fumar, entre otras actividades.

"Durante estos años de gestión, en contexto de pandemia, y gracias a distintas estrategias, se incorporaron a la cobertura del programa 31 mil personas con cobertura de salud pública exclusiva – sin obra social ni prepaga-, que corresponden a diagnósticos nuevos o que habían suspendido sus controles y tratamientos durante la pandemia", explicó Matías Duca, director de Enfermedades No Transmisibles del ministerio de Salud bonaerense.

Además, durante estos últimos años, por primera vez, el Estado provincial garantiza medicamentos de primera línea: Gliclazida 60mg de liberación modificada, Liraglutida y Empagliflozina.

Por otra parte, junto con la Universidad de La Plata, se producen medicamentos para la diabetes en el laboratorio público provincial. Entre ellos las drogas Gliclazida y Metformina.

"La capacidad de producción pública de Metformina, un fármaco clave para el control de la diabetes, se duplicó durante esta gestión, pasando de una producción y distribución mensual de 2.5 millones de comprimidos a más de 5 millones", precisó Duca.

En cuanto a los síntomas que pueden significar un alerta figuran tener más sed y hambre de lo habitual y más frecuencia en las ganas de orinar, pérdida de peso sin causa aparente, sensación de cansancio y debilidad, sensación de irritabilidad o cambios en el estado de ánimo, visión borrosa, heridas que tardan en cicatrizar e infecciones frecuentes.

Por cualquier inquietud las vías de contacto que difundió el ministerio de salud bonaerense son 0221-4292982 o el mail programasent.prodiaba@gmail.com. (Télam)