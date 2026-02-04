Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los adultos mayores de la zona norte que fueron parte durante el mes de enero de las Colonias de Verano, participaron este miércoles por la mañana de la jornada de cierre, que tuvo lugar en el edificio de la Asociación Vecinal Presidente Ortiz. Hay que resaltar que la Municipalidad, a través de la Dirección de Adultos Mayores dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, diseñó dicho programa de verano para promover el bienestar y la integración social de los adultos mayores.

El cierre del ciclo que contó con la asistencia de 120 personas mayores pertenecientes a los grupos sociorecreativos de los barrios Km. 8, Km. 5, Km. 3, Gobernador Fontana, Diadema Argentina, Laprida y Caleta Córdova, comenzó con el paseo al Parque de la Ciudad de Km. 3 y continuó en la sede vecinal de Km 5, con distintas actividades recreativas e integrales.

En cuanto a la propuesta de verano, la Directora de Investigación y Capacitación de la Dirección General de Adultos Mayores, Amelia Carrizo, explicó que “como todos los años, con mucha alegría y participación, los adultos mayores de los distintos barrios de la zona norte, fueron convocados en la Asociación Vecinal de Km. 5 para hacer el cierre”.

En cuanto a la salida recreativa, Carrizo destacó que “ha sido una buena oportunidad para que nuestros mayores conozcan un espacio muy hermoso, espacio en el que aprovecharon a sacarse fotos y generar recuerdos que permanecerán y ayudarán a lo largo del año a mantener esta alegría y emoción viva”.

La Directora municipal agradeció a las organizaciones el acompañamiento al destacar que “nos han brindado espacios para que podamos funcionar, como en el caso de esta vecinal –por Presidente Ortíz-, la del 30 de Octubre y los Centros de Promoción Barriales, y para que las personas mayores puedan disfrutar de una manera diferente del verano en la ciudad”, al tiempo que reconoció el apoyo y acompañamiento de PAMI, al sostener que “es fundamental el trabajo articulado para que realmente la actividad sea un éxito”.