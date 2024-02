Misiones y Corrientes en alerta por calor y cinco provincias tienen alerta amarillo por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene hoy un alerta de nivel rojo por temperaturas extremas para las provincias de Misiones y Corrientes, mientras que cinco provincias del noreste del país están bajo alerta amarillo por tormentas.

El alerta rojo por calor rige para el centro y sur de Misiones y el noreste de Corrientes, en las localidades de Ituzaingó y San Miguel, donde se esperan temperaturas máximas en torno a los 30 grados.

El nivel rojo por la seguidilla de días con elevadas temperaturas implica que esas marcas térmicas pueden tener un "efecto alto a extremo en la salud".

Según advirtió el SMN, son temperaturas "muy peligrosas" que "pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables", por lo que se recomienda aumentar el consumo de agua y no exponerse al sol en exceso ni en horas centrales (entre las 10 y las 16).

A su vez, este martes rige un alerta naranja por calor para el norte de Misiones en Eldorado, Iguazú, y las zonas bajas de Montecarlo y General Manuel Belgrano, donde las máximas rondarán los 34 grados.

Por otro lado, se encontraba vigente un alerta amarillo para el oeste de Chubut con temperaturas para esta tarde de 30 grados.

En tanto, gran parte de la Región del Noreste Argentino (NEA) se encontraba bajo alerta de nivel amarillo por tormentas, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

El alerta afectaba a todo el territorio de las provincias de Formosa, Chaco y Misiones; al este de Salta; y al norte de Corrientes.

En esas zonas se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 milímetros (mm), pudiendo ser superados en forma puntual, según informó el SMN.

Para la población bajo alerta, el organismo meteorológico recomendó no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo; y prestar atención ante la posible caída de granizo.

El alerta de nivel amarillo implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", precisó el SMN. (Télam)