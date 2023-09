El móvil de La Opinión Austral dialogó con la ministra de la Igualdad y la Integración de la provincia, Agostina Mora, en el marco del Día Internacional de la Igualdad Salarial, fecha que promueve la reflexión respecto a la brecha entre hombres y mujeres.

“Es una oportunidad para visibilizar esto de que hablamos cuando hablamos de brechas de género. Hoy en la actualidad las mujeres ganan un 25 % menos que los varones en las actividades”, marcó en primera instancia.

Recordó que, además, las mujeres “tenemos menos participación también en la actividad económica y, en general, cuando lo hacemos, se da en las actividades quizás de menor remuneración o de mayor informalidad“. Este día, señaló, “no permite pensar en que la institucionalidad del género tiene que servir para cuantificar estos datos, porque a veces, si no, parece que son simplemente conceptos para la lucha, si no lo cuantificamos y no ponemos blanco sobre negro, ¿Qué hablamos cuando hablamos de las brechas de género?“, apuntó.

Señaló que “eso es un desafío que tiene de manera permanente la agenda de género al trabajar una agenda que tiene que ver con la deconstrucción cultural”.

Respecto a esta brecha, indicó que “en realidad es una situación que se transmite a diferentes factores sociales, uno de estos también es la seguridad, hoy tenemos la casualidad igualmente que se celebran 10 años de la creación de la línea 144 en Buenos Aires, que también es importante”.

Mora aseveró que la creación de estas herramientas “sirven para poder ayudar y de alguna manera seguir apostando a la igualdad de género”. En este punto, indicó que la brecha económica está ligada a la laboral.

“Es decir, tenemos una brecha del 18 %, los hombres participan en un 70, nosotros en un 50. Y también una de las cuestiones más estratégicas y estructurales para la desigualdad tiene que ver con las tareas de cuidado, el 70,5% de las mujeres nos dedicamos a estas tareas, que se traduce en que mientras los hombres están 3 horas y media diarias, las mujeres estamos 8 horas y media”, apuntó.

Entonces, aseguró, “ese tiempo que una está al servicio de las tareas de cuidado no lo puede pelear en el mercado laboral, porque se está dedicando a otras cosas“.

Para cerrar, la ministra mencionó otro dato alarmante: “En la línea 144 tenemos más de 920.000 llamados en estos 10 años, con un porcentaje elevadísimo, un 95 % de violencia psicológica, un 70 % de violencia física, 30 % de violencia económica. Todas esas realidades que hoy parecen números son vidas humanas y el Estado tiene que tener mayor política con perspectiva de género para poder dar respuesta a esas situaciones”, afirmó.