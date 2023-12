Muscari, sobre la adopción adolescente: "¿por qué no un niño más grande"

El director y productor teatral José María Muscari destacó la importancia de la adopción adolescente, tras obtener la guarda preadoptiva de Lucio, un adolescente correntino de 15 años, definió el vínculo que está forjando con su hijo y su flamante paternidad como una experiencia "indescriptible" y dijo que "Lucio me adoptó y yo lo adopté", en una entrevista difundida hoy por el Poder Judicial de Corrientes.

"Yo tenía la fantasía que tiene mucha gente sobre la adopción, que es la de adoptar un bebé y luego comencé a pensar: ¿por qué no un niño más grande?", relató Muscari y aseguró que tras ver el video de Lucio pidiendo una familia, "esa idea cobró mucha fuerza".

"Cuando vi el video de Lucio, sentí y deseé que fuera mi hijo, fue indescriptible", afirmó el artista sobre el video que se viralizó en octubre pasado, en que el adolescente manifestaba que su máximo deseo era "encontrar una familia que lo quiera", en el marco de la Convocatoria Pública Nacional para su adopción que dispuso la doctora Carolina Macarrein, titular del Juzgado N° 4 de Familia, Niñez y Adolescencia de Corrientes.

"Fue un poco indescriptible y extraño, pero cuando vi el video de Lucio, sentí el deseo "quiero que sea mi hijo", dijo.

"A partir de ese momento alinée mi compromiso, mis acciones y mi positividad para que eso suceda", contó y agregó que "una voz interna en mí, me decía 'es él".

Sobre el momento que ambos están viviendo ahora, en el comienzo de la convivencia en Buenos Aires, el flamante padre de Lucio, aseguró: "nos elegimos".

Y sobre los matices de la decisión, Muscari remarcó que "hay mucha ignorancia sobre la adopción adolescente y por ello, durante los últimos años, me interiorice para aprender".

"Gracias a la organización 'Adopten niñes grandes', que es una movida en redes muy buena de madres y padres adoptantes, empecé a conocer la realidad de la cantidad de chicos más grandes en estado de adoptabilidad y a conocer esas historias que se convirtieron del dolor al amor. Esas historias me impulsaron", contó.

Además, el director teatral razonó: "En la época que quería adoptar un bebé tenía un poco más de veinte años y quizá en ese momento un bebé iba con mi vida, hoy que tengo 47 años, soy cronológicamente el padre de Lucio, no de un bebé".

"Al tener 47 años, es como que a Lucio lo hubiera tenido a mis 32, es totalmente lógica la edad que tenemos y eso hace que todo sea mucho más funcional y dinámico, mucho más real", se destacó en el escrito difundido por el Poder Judicial de Corrientes.

Muscari relató los primeros encuentros con Lucio en Corrientes.

"La relación desde el principio fue muy fluida porque Lucio es muy fluido", destacó y afirmó que "es una relación a construir".

Y agregó que "ya tengo una cotidianeidad con Lucio, vive en casa. Tuvimos pruebas pilotos anteriores, el vino dos días a Buenos Aires, volvió a Corrientes, hubo todo un período de adaptación hasta llegar a esta guarda, que es el paso previo a la adopción definitiva y a que Lucio pase a tener mi apellido y que sea legalmente mi hijo".

También habló de los "encuentros, desencuentros y angustias" y dijo que "son los mismos problemas que se pueden tener con un hijo biológico adolescente y en este caso con la particularidad es que durante 15 años no nos conocimos y nos estamos conociendo ahora".

El pasado lunes, José María Muscari le contó al mundo que Lucio, el adolescente oriundo de Corrientes, es parte de su vida.

"Paternidad. Siempre deseé ser padre y llegó el momento. Lucio llegó a mi vida y yo a la de él. Lucio me adoptó y yo lo adopté. Y ahora todo es amor, intensidad, emociones y vida increíble con un adolescente", expresó en sus redes sociales.

El Poder Judicial de Corrientes difundió estadísticas respecto de la adopción en Argentina, que reflejan una baja tendencia de familias que desean postularse a convocatorias de niños adolescentes.

Según las cifras que publicadas por la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines adoptivos (DNRUA), "la gran mayoría de adoptantes buscan un bebé y del total de 1874 solicitudes de adopción en el país, solo el 0.37 por ciento, opta por un adolescente de 15 años o más". (Télam)