Trigemelas idénticas nacieron este sábado en el Hospital “María Humphreys” de Trelew. Se trata de un caso poco frecuente cuya incidencia se estima entre uno cada 100.000 y 200.000 nacimientos.

Las bebas que tienen nombres que comienzan con la letra A nacieron mediante una cesárea, tras el inicio prematuro del trabajo de parto. Actualmente se encuentran estables en el Servicio de Neonatología.

El director del Centro Materno Infantil, Matías Mendelevich, explicó a Radio Jornada que las bebas compartieron placenta y son genéticamente idénticas.

Se trató de un embarazo de muy alto riesgo que estaba estrictamente controlado y cuya finalización ya estaba programada. “Hubo que adelantar la cesárea unas 48 horas, pero todo el equipo estaba preparado”, manifestó.

Las niñas nacieron con apenas dos minutos de diferencia entre sí y con un peso acorde a su edad gestacional, de 33 semanas. Actualmente, permanecen en incubadoras para completar su maduración, regular la temperatura corporal y fortalecer la alimentación por succión, condiciones necesarias para recibir el alta médica.

La madre también evoluciona favorablemente y se encuentra alojada en el hospital, donde mantiene contacto permanente con sus hijas.

Cabe mencionar que las trigemelas se suman a sus tres hermanos.

Terapia intensiva abierta

El servicio de Neonatología funciona bajo un modelo de terapia intensiva abierta, lo que permite la participación activa de la familia en el proceso de recuperación.

Mendelevich destacó el trabajo coordinado de los servicios de Obstetricia y Neonatología, así como la importancia de las nuevas instalaciones y el equipamiento tecnológico del hospital, que hicieron posible resolver el caso sin necesidad de derivaciones fuera de la provincia.

