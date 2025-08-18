Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la Parroquia Sagrada Familia de Ushuaia, este domingo el obispo auxiliar de la Diócesis de Río Gallegos, Fabián González Balsa fue agasajado por su cumpleaños.

Desde la página de Facebook de la parroquia dieron a conocer fotografías y su agradecimiento. “Monseñor Fabián les agradece a todos por la calidez de sus saludos el día de hoy, a quienes pudieron estar presentes y a los que se tomaron un ratito para llamarlo y enviarle un mensaje”, publicaron.

El presbítero Fabián González Balsa nació el 17 de agosto de 1968 en Buenos Aires. Recibió su formación humana, espiritual e intelectual en el Seminario Arquidiocesano Inmaculada Concepción de Buenos Aires y realizó sus estudios eclesiásticos en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires (UCA), en la que consiguió el Bachillerato y el Profesorado en Teología.

Fue ordenado sacerdote el 26 de noviembre de 1994 por el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Antonio Quarracino, en la Plaza de Mayo, frente a la catedral, y recibió la ordenación episcopal el 17 de septiembre de 2022 de manos de monseñor Jorge García Cuerva en el polideportivo “David”, de Las Heras, Santa Cruz.