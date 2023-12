Optimizan un equipo que mide las señales eléctricas del cuerpo para tareas de rehabilitación

Investigadores del Conicet La Plata trabajan en un dispositivo que mide las señales eléctricas del cuerpo de manera no invasiva y su utilización como herramienta de rehabilitación para controlar las funciones corporales, según informó ese organismo.

Basado en experiencias anteriores en los terrenos del arte y la educación, el Conicet indicó que buscan ahora incursionar en la salud y, en particular, en la facilitación de técnicas de rehabilitación.

Se trata de continuar con la experiencia de la primera versión de un dispositivo identificado como Wimumo (Plataforma de Adquisición Multimodal Inalámbrica, conforme a su sigla en inglés), que mide las señales eléctricas del cuerpo de manera no invasiva creado en 2018.

Al respecto, los investigadores buscan mejorar sus funciones y extender sus aplicaciones.

"Nuestro grupo trabaja con los circuitos de medición de esas ondas llamadas 'biopotenciales', que se utilizan en ciertas pruebas médicas: electrocardiograma, electroencefalograma y electromiograma, con la idea de desarrollar métodos cada vez más precisos y menos invasivos, y que a la vez permitan convertir esas señales a otros lenguajes", relató Federico Guerrero, investigador en el Instituto de Investigaciones en Electrónica, Control y Procesamiento de Señales (Leici), el cual revista en el Conicet.

Wimumo mide esas señales, las transmite de forma inalámbrica y las utiliza para una variedad de aplicaciones, como generación de música, juegos y aprendizaje sobre las propias señales, agregaron, e indicaron que el desarrollo comenzó en un terreno muy diferente al científico, como lo es la danza, donde se combina el arte con elementos de otros campos disciplinarios.

Al respecto, Enrique Spinelli, otro investigador del Leici y director del grupo de trabajo, señaló que "lo mejor era centrarnos en las señales de los músculos porque son robustas y fáciles de detectar, incluso estando en movimiento".

"Además -continuó el experto-, pensamos que tienen un carácter equitativo porque ponen en un plano de igualdad a todas las personas, incluyendo aquellas que tienen alguna dificultad motriz; basta que tengan la capacidad de controlar un músculo para poder expresarse de la misma manera".

Según se informó, el asesoramiento de los científicos permitió el desarrollo de un equipo que adquiere señales electromiográficas -la actividad eléctrica de músculos y nervios- y los transmite en tiempo real a una computadora, tablet o celular en forma de música", mientras que el avance del primer equipo inalámbrico le permitió obtener el primer premio en Fusión, concurso de arte, ciencia y tecnología que organizó la Universidad Tecnológica Nacional. (Télam)