Por uso de pirotecnia y riñas, en CABA hay 13 heridos y no se registraron heridos por quemaduras

(Agrega información del Hospital de Quemados)

Un total de 13 personas, dos de ellas menores de edad y una con "pronóstico reservado", resultaron heridas por el uso de pirotecnia y en situaciones de riña en la ciudad de Buenos Aires, por lo que los especialistas reforzaron el llamado a tomar recaudos durante los festejos, especialmente con niños y niñas, mientras que desde el Hospital de Quemados reportaron que no se produjeron ingresos.

En el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, del barrio de San Cristóbal, informaron a Télam del ingreso de once personas, de las cuales tres deberán ser intervenidas quirúrgicamente.

"Hubo once heridos hasta el momento, ocho de ellos por pirotecnia y tres en riña", detalló a Télam el médico Juan Peñalva.

De los heridos que requieren de intervención quirúrgica, dos de ellos presentaron heridas palpebrales y "están fuera de peligro", mientras que un niño menor de edad permanece con "pronóstico reservado por herida penetrante ocular", precisó el especialista.

En los tres casos, las heridas fueron ocasionadas por uso de pirotecnia y permanecen en el centro oftalmológico a la espera de su intervención quirúrgica en las próximas horas.

"Se mantienen los números del año pasado hasta ahora", indicó Peñalva, quien recordó que debe evitarse "en lo posible el uso de pirotecnia y, en caso de hacerlo, ser responsables en su uso".

En el Hospital Pedro Lagleyze, ubicado en el barrio de La Paternal, ingresaron dos heridos, uno de ellos menor de edad, por lesiones en sus ojos provocadas por el uso de pirotecnia.

"Tuvimos el ingreso de un adulto de 41 años por un estallido de globo ocular, internado para cirugía", afirmó a Télam Marianela Thea, médica especialista en Oftalmología del Hospital Lagleyze.

En tanto, un niño de 8 años debió ser asistido ambulatoriamente por un hipema (sangrado intraocular).

"Ambos pacientes están siendo evaluados para su pronta resolución", agregó la médica, quien recomendó que ante heridas oculares "no realizar tratamientos caseros y concurrir con urgencia a una guardia especializada".

En tanto, desde el Hospital Municipal de Quemados, ubicado en el barrio de Caballito, indicaron a Télam que no se registró ingreso de heridos durante los festejos de Navidad, lo que consideraron "una gran noticia".

"Es llamativo porque años atrás teníamos muchos, pero es notable el descenso a partir de distintas regulaciones y también por las redes sociales, donde se difunde el impacto que tiene la pirotecnia con alto impacto sonoro en mascotas o personas dentro del espectro autista", consideró Samanta Foster, jefa de guardia del hospital de Quemados.

"Fue muy marcado el descenso en estos años", agregó la médica, que hace 20 años trabaja en esa institución.

También sostuvo que "el uso de pirotecnia no es exclusivo en Navidad" y que los heridos por el uso de explosivos "aumenta en diciembre con eventos como egresos o fin de torneos de fútbol, entre otros".

Sin embargo, en el registro de los últimos 15 días de todas las guardias del hospital de Quemados "hubo cinco, un número bajo".

En total, la cantidad de personas accidentadas durante los festejos de la Navidad ascendió de nueve a 13 este año en comparación con 2022, mientras que en 2021 fueron 17 los heridos que ingresaron a nosocomios porteños por lesiones provocadas por pirotecnia, descorches y agresiones.

Según el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO), los accidentes oculares por pirotecnia disminuyeron en un 60% en los últimos años.

Sin embargo, los especialistas recomiendan tomar recaudos para evitar accidentes durante los festejos de fin de año, especialmente al destapar o descorchar botellas, evitar el uso ilegal de pirotecnia y prevenir quemaduras en niños por el uso de las llamadas "estrellitas". (Télam)