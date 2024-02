Presentan en la Argentina un nuevo tratamiento para un tipo de cáncer de pulmón

Un nuevo anticuerpo monoclonal (amivantamab) que demostró eficacia para personas con una mutación específica dentro del subtipo de cáncer de pulmón denominado 'de células no pequeñas' (CPCNP) en estadio avanzado o metastásico -para quienes no había antes tratamiento específico-, se encuentra ya disponible en la Argentina, informó hoy el laboratorio que lo desarrolló.

"Esta es una población que hasta ahora no contaba con un tratamiento efectivo, con la excepción de la conocida quimioterapia. Entonces, la llegada de esta medicación es verdaderamente novedosa. Es un fármaco que va contra un driver terapéutico específico, lo que hace, justamente, que los pacientes que poseen esa alteración en su ADN tumoral puedan responder a este fármaco", indicó Diego Kaen, actual presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) y jefe del Hospital Regional Enrique Vera Barros de la Rioja.

Y continuó: "Es complejo calcular cuántos se beneficiarán de esta terapia, pero, más allá del número, hay que entender que cada paciente es el 100% de uno, y cada uno de ellos ahora tiene una alternativa terapéutica que antes no tenía".

Amivantamab demostró ser segura y eficaz en un programa de investigación que incluyó el estudio clínico CHRYSALIS, que evaluó a pacientes con cáncer de pulmón que presentan una alteración genética en el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) del tumor y cuya enfermedad hubiera progresado durante o después de quimioterapia basada en platino.

En el estudio se observó una tasa de respuesta global a la medicación del 37%, con una mediana de supervivencia global de 23 meses, "algo inédito para este tipo de tumor", informaron e indicaron que el uso amivantamab fue aprobado por Anmat y también por las autoridades regulatorias de los Estados Unidos (FDA) y de Europa (EMA), entre otros países.

El cáncer de pulmón es el tipo de cáncer más prevalente y uno de los más agresivos; según las proyecciones para Argentina de la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC) a partir de registros poblacionales, se estima que se detectan en el país 12.110 nuevos casos de cáncer de pulmón por año.

De acuerdo con el último reporte de Estadísticas Vitales de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación, en 2021 el cáncer de pulmón fue el de mayor mortalidad entre todos los tipos de cáncer: 8.740 fallecimientos, incluyendo pulmón, tráqueas y bronquios, lo que representa el 14% de todos los decesos por cáncer y el 2,1% del total de las muertes por causas identificadas.

Pese a que el cáncer de pulmón suele no dar síntomas hasta encontrarse en estadios avanzados, algunos signos permiten sospechar su presencia y ameritan una consulta médica con un especialista, tales como tos persistente o que empeora, tos con sangre, dolor de pecho, dificultades para respirar, sensación de cansancio permanente y pérdida de peso involuntaria (Télam)