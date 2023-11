Presentan proyecto de reurbanización del barrio Los Piletones de Soldati

Referentes de Los Piletones de Villa Soldati, junto a autoridades comunales y del Ministerio Público de la Defensa porteño (MPD), presentaron hoy en la Legislatura un proyecto para la reurbanización del barrio, donde habitan unas 3.300 familias, a fin de dotarlo de infraestructura escolar y sanitaria, viviendas dignas y seguras y con acceso a los servicios púbicos y de transporte.

La propuesta fue elaborada a través de un proceso participativo, iniciado en 2015 y encabezado por la Mesa por la Reurbanización integrada por vecinas y vecinos de Los Piletones, y fue oficializada en el marco de una “radio abierta” en las puertas del edificio parlamentario de la que participaron también diputados y organizaciones sociales de barrios populares.

El proyecto plantea “la reurbanización, zonificación e integración social, cultural, ambiental y urbana del barrio Los Piletones y la radicación definitiva de sus habitantes en un hábitat adecuado” y contempla entre sus “principios rectores” a “la igualdad, la justicia espacial y ambiental, la integración y no discriminación”.

Implica también la dotación al barrio de “servicios públicos, infraestructura y equipamiento comunitario necesarios”; al tiempo que dispone la readecuación de las viviendas existentes para alcanzar estándares de habitabilidad apropiados, así como la prohibición de realizar desalojos forzosos y la disposición de oferta educativa, sanitaria y de movilidad.

El barrio Los Piletones cuenta con 11 manzanas delimitadas por las calles Lacarra, Barros Pazos, la proyección de Asturias y el Lago Soldati, de Villa Soldati, Comuna 8.

Allí, en una zona de quema de basura, se asentaron las primeras familias a mediados de los 80 y, para 2022, según datos del Registro Nacional de Barrios Populares, ya habitaban 3.300 familias.

En 2013, los vecinos y vecinas del barrio, patrocinados por el MPD, iniciaron un amparo contra la Corporación Buenos Aires Sur y el Gobierno porteño para que se disponga el control judicial de la puesta en marcha de la urbanización y la efectiva participación de la Junta Vecinal electa.

La Justicia ordenó, entonces, al Ejecutivo garantizar en el barrio el acceso a los servicios públicos y relocalizar a las familias expuestas a riesgo ambiental, algo que tuvo un parcial cumplimiento y que llevó a la conformación de la Mesa para trabajar "colectivamente" en la el proyecto de "integración socio urbanística en condiciones de igualdad".

Durante la “radio abierta”, Mónica Ruejas, de la Junta Vecinal, afirmó que el proyecto presentado “protege y acompaña a cada vecina y cada vecino” ya que “cuando hablamos de urbanización, eso significa mejorar las calles, tener las viviendas como corresponde y que no se incendien por la precariedad de las conexiones de la luz”.

“Esta ley tiene que ser aprobada y tiene que cumplirse y vamos a seguir luchando porque la unidad es la que va a ser que todas las villas sean urbanizadas”, destacó durante la actividad que contó con la presencia de referentes de los barrios como Ciudad Oculta, Ramón Carrillo, Carlos Mugica, Inta y Rodrigo Bueno, entre otros.

También estuvieron la coordinadora del equipo de Derecho al Hábitat 3 del MPD, Andrea Cataldo y del Defensor Oficial Ramiro Dos Santos, titular de la Unidad Especializada en Procesos de Urbanización e Integración Social; y las legisladoras de Unión por la Patria María Bielli, Lucía Cámpora y Laura Velasco.

“Tenemos la responsabilidad de acompañar este proceso participativo, que es como tienen que llevarse adelante las urbanizaciones de la Ciudad y que poco estuvieron y están presentes en la agenda de esta gestión de gobierno”, sostuvo Bielli.

En ese sentido, manifestó que “hay que exigirle al Gobierno de la Ciudad que entienda que no puede seguir habiendo ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en Buenos Aires”. (Télam)