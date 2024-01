Recomendaciones de la Agencia de Acceso a la Información Pública para proteger los datos personales

La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) brindó hoy recomendaciones para proteger los datos de las personas cuando utilizan redes sociales, aplicaciones digitales y sitios webs para "garantizar el derecho a la privacidad", en el Día Internacional de la Protección de Datos Personales.

En un comunicado, la AAIP indicó que "cuando las personas navegan en Internet, utilizan sus redes sociales o usan aplicaciones comparten datos personales como nombre y apellido, DNI, geolocalización, domicilio, número de teléfono, o correo electrónico".

Y recordó que, "incluso sin saberlo, pueden poner a disposición de las empresas y entidades que las administran información sobre gustos o intereses que permiten identificar directa o indirectamente a su titular, así como uno o varios elementos característicos de su identidad física, fisiológica, genética, biométrica, psíquica, económica, cultural, social, etc".

También es importante considerar que "los datos también se infieren a partir del procesamiento de información gracias a tecnologías como Big Data, algoritmos estadísticos e Inteligencia Artificial, entre otros. De esta manera, se pueden predecir conductas, gustos y preferencias de consumidores".

En este marco, la Agencia brindó cinco recomendaciones:

1. Leer la política de privacidad. "Aunque parezca tedioso es importante leer los términos de privacidad de los sitios o apps para saber qué hacen con sus datos, la finalidad de uso, quién es responsable del tratamiento, cómo son protegidos, así como las empresas y entidades a las que se les compartirán los datos. Además, allí debe estar definido el canal de comunicación para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, actualización y supresión de sus datos personales", precisó el comunicado.

2. Usar fuentes segura. "Es importante descargar aplicaciones para dispositivos móviles o computadoras desde sitios seguros para prevenir el robo de datos o de identidad. Siempre es recomendable usar las tiendas oficiales para descargas de APPs que proveen los creadores de los sistemas operativos", se aconsejó.

3. Configurar la privacidad. "Las y los usuarios deben definir qué datos quieren compartir. De esa manera, se restringe o comparte información con otros usuarios y con las entidades y empresas responsables de tratamiento, se gestionan los permisos de acceso a galerías de fotos, videos, contactos, geolocalización, micrófono o cámara, entre otras cuestiones", se explicó.

4. Navegar en redes seguras de Internet. "Se sugiere conectar dispositivos móviles y computadoras a redes confiables de conexión a Internet, de las que se conozca el proveedor del servicio. En caso de necesitar usar redes públicas, es preferible no ingresar a sitios webs o aplicaciones de servicios que contengan información sensible, como aplicaciones bancarias, de servicios de salud, o billeteras virtuales, entre otros", afirmó la AAIP.

5. Conocer los canales de comunicación para ejercer derechos. "Los sitios webs, aplicaciones y las redes sociales deben habilitar un canal para conocer, rectificar, actualizar o suprimir datos personales que almacenan en sus bases. En el buscador de la AAIP se puede chequear si las bases de datos personales están inscriptas en el Registro Nacional y acceder a los datos de contacto del responsable para el ejercicio de derechos", se precisó.

En caso de que las empresas o entidades responsables de tratamiento de los datos personales no cumplan con alguna de estas obligaciones, los ciudadanos pueden consultar, recibir asesoramiento o realizar una denuncia ante la AAIP.

Las denuncias se realizan de forma gratuita en la sección de "Trámites" de su sitio web, o ingresando en www.argentina.gob.ar/servicio/denunciar-incumplimientos-de-la-ley-de-proteccion-de-datos-personales.

El 28 de enero se celebra el "Día Internacional de la Protección de Datos Personales" en conmemoración de la fecha en la que se suscribió el Convenio 108 del Consejo de Europa que se firmó en 1981. En abril de 2023, a partir del impulso de la AAIP Argentina se convirtió en el país número 23 en ratificar el Convenio 108 modernizado, también conocido como 108+.

En el marco de la Ley 25.326, la Dirección Nacional de Protección de Datos de la AAIP brinda apoyo en el diseño y ejecución de políticas de privacidad y gobernanza de datos, a la vez que protege a las personas y sus datos personales. En caso de necesitar asesoramiento, las personas y entidades pueden enviar su consulta a datospersonales@aaip.gob.ar. (Télam)