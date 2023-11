Robo de arte en el nazismo: un tema que sigue abriendo investigaciones sobre el paradero de bienes

A pesar de que pasaron décadas del régimen nazista, el robo de obras de arte durante el gobierno de Adolf Hitler sigue siendo un asunto abierto de investigación, al punto de que el Centro Alemán para la Pérdida de Bienes Culturales anunció la financiación con más de dos millones de dólares para proyectos que aborden el paradero de bienes expoliados en ese período.

De Gustav Klimt a Piet Mondrian o de Van Gogh a Rembrandt, las obras de arte robadas durante el nazismo llevan la firma de grandes maestros del arte internacional y todos los años traen novedades: litigios que no terminan entre herederos y museos, pesquisas que no logran dar con la pista de su paradero. Se trató de una política sistemática y organizada de saqueo de obras de arte que pertenecían, en su mayoría, a familias de origen judío y están valuadas en cifras millonarias.

Por eso, desde el año 2008, el Gobierno alemán y los estados federados pusieron a disposición unos 50,8 millones de euros para llevar adelante las investigaciones sobre la procedencia de los bienes expoliados por los nazis pero a pesar de los hallazgos y el paso de los años la tarea no terminó.

Recientemente, según lo informado por la agencia DPA, el Centro Alemán para la Pérdida de Bienes Culturales anunció un nuevo financiamiento para dar con las piezas saqueadas: 1,9 millones de euros (2,03 millones de dólares) que serán destinados a 18 proyectos de investigación que abordan entre otros el paradero de bienes culturales robados por el nacionalsocialismo.

Según dio a conocer este centro, que tiene su sede en Magdeburg, se brindará apoyo por ejemplo a un proyecto del Museo Municipal de Düsseldorf, cuyo objetivo es recopilar información sobre coleccionistas de arte judíos. En Turingia, en tanto, 17 museos participan en un proyecto organizado por la Asociación de Museos para buscar bienes saqueados por los nazis. Entre estos se encuentran instituciones tan disímiles como el Museo Alemán de la Abeja en Weimar, el Museo Alemán de Naipes en Altenburgo o el Museo de Literatura "Theodor Storm". (Télam)