Rregresaron a Bariloche los fósiles del ex museo del Lago Gutiérrez que iban de contrabando a España

Cerca de 6.400 fósiles y piezas pertenecientes al ex museo de Lago Gutierrez llegaron hoy a la ciudad de San Carlos de Bariloche luego de ser rescatados por la Aduana en un operativo que evitó su contrabando a España, según informaron fuentes oficiales.

"Se restituyen a sus verdaderos dueños" expresó el secretario de Cultura de la Provincia, Ariel Ávalos, respecto a la vuelta de los fósiles al ex museo.

La gobernadora de Rio Negro, Arabela Carreras, quien participo hoy del acto de recuperación de la colección completa expresó que "fue un silencioso trabajo de todo el equipo de Cultura de la provincia, con una fuerte convicción; un hecho realmente muy significativo que sin la ayuda del Estado Nacional no hubiese sido posible".

Se trata de la incautación de bienes culturales más grande de la historia del país, según la gobernación, en la tentativa de contrabando "usaron sofisticados métodos de ocultamiento y el pretexto de una mudanza a España".

Autoridades de la Dirección General de Aduanas (DGA) entregaron la colección a la provincia, luego de que se evitara su envío a España.

A través de gestiones realizadas por el Gobierno rionegrino, los bienes culturales retornaron a la Argentina y el Museo Bernardino Rivadavia y el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL) certificaron su autenticidad.

La incautación de la colección completa del exMuseo del Lago Gutiérrez, que en pandemia quisieron contrabandear a España, se convierte en el operativo más grande llevado adelante en el país en materia tráfico ilícito.

Por el hecho fueron imputados Rodolfo Pedro Corsolini, supuesto director del Museo privado del Lago Gutiérrez que no estaba registrado ante la Secretaría de Cultura de Río Negro, y su hijo Julián Corsolini, quien "era empleado dependiente" de esa secretaría.

En la colección de más de 6.400 piezas hay ejemplares de destacadísimo valor histórico, como el fósil de la flor margarita más antiguo del mundo que data de 47 millones de años.

También hay huevos de dinosaurio, el esqueleto completo de un hadrosaurio, un amonite de más de 20 centímetros de diámetro e incluso múltiples piezas de ámbar, de millones de años, con insectos preservados en su interior. (Télam)