Santa Fe confirmó el calendario escolar que tiene 192 días de clases y comienza el 26 de febrero

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, confirmó hoy que en la provincia el ciclo lectivo 2024 iniciará el 26 de febrero y concluirá el 13 de diciembre, con lo cual tendrá 192 días de clases, con un receso de invierno entre el 8 y el 19 de julio.

En una conferencia de prensa en la sede de la cartera educativa, Goity anunció además que el inicio de las paritarias para discutir salarios con el sector docente se dará sobre el final de la primera semana de enero.

Sobre el calendario escolar, el funcionario dijo que "ya fue informado al sistema educativo, por lo cual las clases comenzarán el 26 de febrero".

"El receso escolar, las tradicionales vacaciones de invierno, serán entre el 8 y el 19 de julio y la finalización del ciclo será el 13 de diciembre. Con esto garantizamos los 192 días de clases, compromiso que tomamos oportunamente", añadió.

Además, agregó que el gobierno pautó que "los actos escolares y cierres de año se realicen a partir de esa fecha, para tener la plena vigencia de los días de clases que corresponden por calendario".

Sobre el inicio de la negociación paritaria, el ministro ratificó "el compromiso de hacerlo en la primera semana de enero, ya estamos trabajando conjuntamente con el ministro de Trabajo (Roald Báscolo), que es quien hace formalmente la convocatoria, y esto no va a pasar más allá del jueves o viernes de la semana próxima".

Al respecto, Goity que "una condición para una discusión paritaria es la buena fe y la confianza. Entonces, nosotros vamos a negociar, primero, con buena fe; y no voy a permitir que se ponga en tela de juicio".

"Segundo, vamos a generar las mejores condiciones y vamos a hacer el esfuerzo máximo para poder ofrecer la mejor opción. Eso tampoco lo vamos a negociar. Son conceptos básicos que deben ser respetados", añadió.

El funcionario se refirió a la Ley de Emergencia Social, Educativa y Sanitaria, que aprobó la Legislatura provincial la semana pasada, y la consideró "muy importante" porque se trata "de una emergencia que no es de ahora pero que se profundizó en los últimos cuatro años y que tiene que ver con los aprendizajes de quienes transitan el sistema educativo".

"Tenemos indicadores que nos muestran que tenemos chicos y chicas escolarizados que no están plenamente alfabetizados", indicó Goity, quien mencionó el compromiso del gobierno que "los chicos terminen el primer ciclo de la escolarización primaria, es decir el tercer grado, perfectamente alfabetizados".

En esa línea dijo que "no solo sepan leer y escribir, sino que estén sólidamente alfabetizados, y es por ello que es necesario poseer algunos instrumentos extraordinarios para abordar una crisis urgente y uno de ellos es la sanción de la ley" (Télam)