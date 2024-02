Un hotel suizo investigado por negarse a alquilar material para deportes de invierno a judíos

La policía suiza anunció hoy la apertura de una investigación por sospechas de "discriminación e incitación a la violencia" después de que un hotel-restaurante de Davos se negara a alquilar material para practicar deportes de invierno a turistas de origen judío.

El hotel de montaña Pischa, en uno de los sitios esquiables de Davos, decidió no alquilar sus trineos y raquetas de nieve a los clientes judíos que así lo requieran, revelo este lunes el diario 20 Minutos, publicando una foto de cartel colocado por el establecimiento, escrito en hebreo.

No es la primera vez que ocurre este tipo de incidentes en esta región de Suiza, muy popular entre turistas judíos ultraortodoxos.

La policía indicó que abrió una investigación "por discriminación e incitación al odio".

Los responsables del establecimiento no respondieron inmediatamente al requerimiento de la prensa, pero explicaron que los clientes judíos solían dejar el material en las pistas, obligándolos a "recogerlos, cuando logramos encontrarlos".

En un vídeo publicado por el diario Blick, el gerente Ruedi Pfiffner pide disculpas, negando cualquier tipo de acciones antisemitas y afirmó estar "dispuesto a hablar con los afectados".

La Federación Suiza de Comunidades Israelitas (FSCI) presentará una denuncia por este cartel "indiscutiblemente discriminatorio", dijo su secretario general, Jonathan Kreutner.

La Fundación contra el racismo y el antisemitismo (GRA), con sede en Zúrich, habló de "grave discriminación antisemita".

En 2017, otro hotel situado en la estación de Arosa, cerca de Davos y que también recibe muchos turistas ultraortodoxos, colocó un cartel pidiendo a sus huéspedes judíos que se ducharan antes de entrar en la piscina, y desató una fuerte polémica en Israel. (Télam)