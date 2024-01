Vendieron el castillo de D'Artagnan que será destinado a un emprendimiento privado

El castillo donde nació Charles de Batz de Castelmore, el hombre conocido como D'Artagnan cuyas hazañas bélicas inspiraron a Alejandro Dumas para crear el personaje más icónico de "Los tres mosqueteros", será finalmente propiedad de un empresario que la adquirió para transformarlo en su residencia, finalizando la disputa que había con una asociación que planeaba convertirla en museo y espacio educativo.

El castillo de Castelmore de casi 700 metros cuadrados y fachada color ocre está situada en el pueblo de Lupiac en Gers, suroeste de Francia y a unos 120 kilómetros de Toulouse, que se encontraba a la venta desde 2015 -y hace dos años había recibido una oferta-, tiene nuevo dueño: el empresario Yves Claude, presidente de la francesa Auchan Retail.

La propiedad considerada como el lugar de nacimiento de D'Artagnan fue parte de una disputa pública privada sobre su destino. En 2022, el departamento de Gers había querido adquirir el castillo Castelmore, valorado en un millón de euros, según había explicado su presidente, Philippe Dupouy a la agencia francesa AFP, pero la compra no prosperó porque la propietaria exigía el doble de ese valor.

Mientras distintas asociaciones conversaban sobre la posibilidad de hacer una nueva oferta para adquirir el espacio y convertirlo en museo, el pasado 19 de diciembre se produjo un acontecimiento inesperado cuando la Sociedad de ordenación del territorio y establecimientos rurales del Gers (Safer), en Gers, que dispone de un derecho preferente sobre el castillo debido a las 150 hectáreas de tierras agrícolas que lo rodean, se interesó por la propuesta de compra de Claude, presidente de la empresa de comercio de alimentos con presencia en 13 países fundada en 1960.

La decisión del Gers, organismo dependiente de los ministerios de Economía y Agricultura, fue ratificada el viernes y la propiedad quedó en manos del empresario, quien señaló que la prensa estuvo "difundiendo graves errores sobre mi proyecto y mi persona", y con "insinuaciones malintencionadas".

El empresario afirma en una carta enviada al medio France 2. que su proyecto no consistía en hacer de Castelmore su segunda residencia. "Desde el primer día, dejé bien claro a la propietaria y a la Safer que la propiedad estaría abierta y que pondría mi energía a compartir este lugar lo mejor posible con el público. Quiero mostrar la historia de estos lugares", aseveró.

"La historia de D'Artagnan pertenece a los habitantes de Gers y a los franceses y no puede pertenecer a un particular, ni a una colectividad por otra parte, ni servir a un proyecto político", habían argumentado algunos medios.

Según Yves Claude , el deseo es "preservar la autenticidad del lugar" sin emprender grandes proyectos de desarrollo turístico sino una "multiplicación de pequeños proyectos", además de arrendar la parte agrícola.

"Cuando me ofrecieron esta propiedad privada, en venta desde hace seis o siete años, no parecía interesar a nadie", afirmaba.

"Me enamoré de Gers hace 50 años. Enamorado de la naturaleza y la historia, vi la oportunidad de devolver de devolver la nobleza a este lugar excepcional, para que el público lo redescubra en su justo valor", explicaba.

Según AFP, Claude tenía previsto "un proyecto de vivienda privada" de la propiedad, lo que colisionaba con quienes sostenían que el espacio debería funcionar como un centro turístico y cultural.

El proyecto público buscaba aprovechar la fama internacional del mosquetero real que dedicó su vida al servicio de la corona de Francia e inspiró la novela de Dumas, para desarrollar el territorio.

La decisión de venta no fue bien recibida por la Asociación Autour de D'Artagnan, presidida por la alcalde de Vic-Fezensac, Barbara Neto, que ve cancelado "el proyecto de museo D'Artagnan y los Mosqueteros del Rey" para el castillo de Castelmore. (Télam)