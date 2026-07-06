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El joven tenista riogalleguense Ian Davidson se consagró campeón del primer torneo disputado en la ciudad de Cali en Colombia donde concurrió con el equipo argentino de la especialidad, venciendo en singles y ganando también el torneo en dobles con su compañero Benjamín Topacio durante el pasado fin de semana.

Luego de una brillante presentación en la república caribeña, tanto sus compañeros Joaquín Lezama como Benjamín Topacio se quedan junto al galleguense a los fines de disputar un segundo torneo que tiene lugar en la misma región y que se inició en la jornada de ayer, lo que podría ser otro galardón para la representación nacional que viene cumpliendo una destacada labor en el tenis sudamericano.

Si bien en el mundial de Bélgica quedaron afuera frente a la representación de Japón, el Abierto de Buenos Aires de hace dos semanas le dio a Ian Davidson la posibilidad de mejorar notablemente su performance adjudicándose el premio nacional en singles, por lo que lo proyectó a otros título esta vez en Colombia, sumado a que están jugando ahora un segundo torneo internacional en ese país.

Sin lugar a dudas que los jóvenes tenistas argentinos están cumpliendo un rol preponderante en el tenis adaptado internacional como lo vienen haciendo en los últimos dos años desde el primer torneo internacional que Davidson jugó en Pilar (Bs.As) hasta el panamericano de Chile y el mundial del mes pasado en Europa.