Juan Manuel Cerúndolo sigue haciendo historia en Roland Garros: venció a Marin Landaluce y pasó a octavos de final El tenista argentino volvió a avanzar en el Grand Slam de París tras superar al español en un partido de casi seis horas. Después de la eliminación de Jannik Sinner, quedó como el único representante nacional que continúa en competencia en Roland Garros.

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Pese a no estar en los planes de muchos, Juan Manuel Cerúndolo ratificó hoy su gran momento ascendente y, tras haber sacado del torneo a Sinner, inscribió su nombre en los octavos de final de Roland Garros.

El tenista argentino, que venía de sacar de competencia al número uno del mundo, tras una ardua batalla, batió al español Landaluce por 6/4, 6/7, 7/6, 6/7 y 7/6, en casi 6 horas de partido en el partido más largo en esta era de Roland Garros.

Distinta suerte corrió su hermano, Francisco, quien tropieza siempre con la misma piedra. Nunca logra plasmar su extraordinario talento y se termina enredando con sus propios fantasmas.

Y, además, repite papelones que lo dejan expuesto constantemente como insultar y echar del estadio a su coach: y no fue la primera vez, sino una más de muchas. Hoy le tocó el turno al uruguayo, Pablo Cuevas, quien terminó su vínculo contractual.

Otra cosa distinta le sucedió a Francisco Comesaña, que tuvo suerte dispar y finalizó perdiendo en un partido épico ante a Mateo Berrettini por 6/7, 7/5, 7/6, 4/6 y 7/6 en 5 horas y 18 minutos de juego.

Comesaña, a diferencia de Francisco Cerúndolo lo dejó todo en cancha -y más- y no obtuvo la cuota de suerte necesaria para poder cerrar un partido que tuvo en su alcance y en donde podrá tranquilamente apoyar su cabeza en la almohada ya que se entregó al máximo.

JuanMa Cerúndolo, el único argentino que continúa en el certamen, enfrentará al italiano, Mateo Berrettini por un lugar en los cuartos de final de un torneo que hoy está más abierto que nunca y del cual es imposible predecir a un favorito.

“Pienso partido a partido”

Terminado el partido, Juan Manuel Cerúndolo brindó una conferencia de prensa en la que se refirió a su victoria luego de tener dos puntos de partido en contra y además habló de su próxima rival Mateo Berretini.

“Fue un partido larguísimo, muy difícil. Siempre estoy pensando en el punto a punto. En la cabeza te pasan mil cosas. Trabajé un montón para poder llegar hasta acá. Contento. Hoy estuve a nada de perder. El rival es un jugadorazo y tiene mucho futuro por delante” expresó sobre las más de cinco horas que duró el encuentro frente al español Martín Landaluce.

Sobre el próximo partido que deberá afrontar y el hecho de estar entre los 16 mejores del certamen dijo: “El tenis está muy parejo. Todos los jugadores son fuertes, muy agresivos. A nadie le gusta jugar con alguien que saca tan fuerte como Berretini. Pero en estas instancias y en este torneo todos los rivales son durísimos y si no estás al 100 te gana cualquiera”.

A la vez que agregó: “El hecho de ser zurdo te cambia un poco el panorama porque hay menos zurdos que derechos. Yo me críe jugando en polvo de ladrillo. Trato de ser cada vez más completo. No soy un jugador tan moderno. Pienso partido a partido. No me imaginaba estar en esta instancia, pero voy partido a partido”.