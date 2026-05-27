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Especial, desde Paris
El jugador entrenado por Miguel Pastura volvió a mostrar un juego formidable, pese a haber perdido el primer set.
No obstante, el argentino siguió enfocado en su táctica -y valiéndose de excelente velocidad y potencia de saque- pudo ganar la segunda manga en el tie break.
Ya instalados en el tercero, Tirante continuó jugando con mucha estrategia, que incluyó a una derecha determinante e incisiva y sin vacilaciones lo ganó por 6/1.
En el cuarto y último set el argentino presionó al español desde el arranque y apretó el acelerador para cerrarlo por y pasar así a tercera ronda.
Al retirarse del estadio, Tirante dejó traslucir su alegría y le dijo a La Opinión Austral -en un cruce rápido- “Estoy muy contento, estoy en tercera: pese al calor pude imponer mi juego, tenemos que seguir igual”.
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