Este sábado por la tarde se realizó la entrega de premios del Torneo Internacional ITF M25 en el Trelew Tennis Club. La actividad, encabezada por el intendente chubutense Gerardo Merino, distinguió al campeón estadounidense Samir Banerjee, quien se impuso en la final frente al argentino Gonzalo Villanueva, ante un público que ovacionó a ambos protagonistas.

Merino resaltó la importancia de que Trelew forme parte del calendario internacional de tenis y subrayó el valor de mantener el torneo en el tiempo. “Era impensado, el año pasado, cuando se asumió este desafío de traer este tipo de competencia a nuestra ciudad por primera vez, pero el desafío más grande era darle continuidad”, dijo.

Agregó además: “Estamos comprometidos con esta actividad, comprometidos con la ciudad, porque esto genera calidad y avances deportivos. Los chicos tienen la posibilidad de ser parte de desafíos, y aprenden. Más que agradecidos a los participantes, a los jóvenes, al club, y a todos los que vinieron a participar de este evento. Nos comprometemos a darle continuidad en los próximos años, porque este torneo de ITF vino para quedarse”.

El M25 Trelew Open, disputado en el Trelew Tennis Club desde el último lunes, formó parte del circuito de la Federación Internacional de Tenis (ITF), con organización conjunta de la Asociación Argentina de Tenis y la Asotenech. En la ceremonia de coronación estuvieron presentes el presidente de la institución, Jorge Mehaudy, el director del torneo, Fernando Nogueira, y otras autoridades y jugadores.

El jefe comunal también destacó la agenda deportiva y cultural del fin de semana. “Hoy nos enorgullece saber que en Trelew hay actividades deportivas, culturales, educativas. Este sábado hubo un Interzonal de Robótica, más un evento de dos días por el Día Internacional del Folklore, y ahora tenemos este evento deportivo de calidad internacional. Nos enorgullece que hoy estemos todos más conectados con instituciones como el Trelew Tennis Club, una institución de más de 100 años”, afirmó.

Por su parte, Jorge Mehaudy celebró el éxito del certamen: “Estamos llegando al final de un torneo que fue un éxito para todos nosotros y para Trelew. Quiero agradecer a los sponsors, a la Asociación Argentina de Tenis, y a los jugadores que nos eligen para venir a jugar. Hoy Trelew Tennis Club se viste de gala”.