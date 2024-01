El balneario de Pehuen Co tuvo ocupación plena durante Año Nuevo

Más de 34.000 personas visitaron el balneario de Pehuen Co, ubicado en el sudoeste bonaerense, durante el fin de semana de Año Nuevo, por el cual tuvo una ocupación del 100% de sus más de 5.000 plazas disponibles, se informó oficialmente.

Desde la Dirección de Turismo del municipio de Coronel Rosales, cabecera del partido, se indicó hoy que "arribaron al balneario 34.000 personas entre el 30 de diciembre y el 1 de enero, abarcando un 100% del total de plazas de alojamiento habilitadas".

"Con respecto a las consultas en la Oficina de Informes Turísticos, el 60% de ellas provino de visitantes de la provincia de Buenos Aires y, en particular, de Bahía Blanca (26%), Punta Alta (8%) y Gran Buenos Aires (7%)", agregaron.

Pehuen Co es una villa turística ubicada en el partido de Coronel Rosales, muy cerca de Bahía Blanca, donde cuenta con un balneario rodeado de vegetación.

Su nombre proviene del mapuche "pehuén" que significa araucaria y "co" en referencia al mar.

El bosque junto al mar es guardián de huellas de megafauna extinta hace 12.000 años y fósiles alguna vez descubiertos por Charles Darwin. (Télam)