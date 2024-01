La capital santiagueña, un imperdible para sumergirse en la cultura, tradición y belleza norteñas

(Por María Soledad González) "Santiago del Estero es mucho más que su siesta", como dice un spot cantado por Rusherking; es un tesoro de la cultura, de la historia y de las tradiciones, donde el turista que elige visitarla se sumerge en una ciudad en que se conjugan los sitios históricos y modernos con la belleza natural de sus paisajes y su gente.

En los últimos años, la capital de la provincia tuvo una "gran transformación urbana que hace que uno pueda moverse por un espacio muy agradable de ver, y al contrario de lo que la gente piensa, que se va a encontrar con una ciudad antigua por ser Madre de Ciudades, se encuentra con una ciudad muy moderna, con edificios nuevos y lugares muy interesantes para visitar", dijo a Télam el subsecretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad de la Capital, Rodolfo Legname.

Si bien la Madre de Ciudades "es muy bonita para pasear, caminar, ver lugares, el capital turístico fundamental somos los propios santiagueños", consideró el funcionario.

Es así que el santiagueño es único porque está orgulloso de su terruño, de sus artes y tradiciones; y esos valores y pasiones las comparte con cada visitante. La humildad y solidaridad se demuestra en cada mate compartido con el turista recién llegado y que apenas conoce.

La ciudad en los últimos años tuvo cambios muy importantes. Uno de ellos es la larga costanera a la par del río Dulce, el lugar escogido para refrescarse en este verano.

Las "playas del Dulce", como las llaman, cuentan con guardavidas y son las elegidas por las familias, especialmente los fines de semana.

La conservadora y el mate con tortilla, chipaco, moroncito o rosquete son los infaltables.

Muchos, desde antes del mediodía, eligen este sector de la ciudad que no sólo es el río y la costanera sino que también el "pulmón verde" que es el Parque Aguirre, donde también hay asadores para compartir en familia.

Legname destacó la importancia de "la nueva Costanera", ya que con esa obra "han aparecido nuevos paisajes" y la gente logró "interactuar más con el río".

Los turistas tienen la opción de visitar cinco circuitos en la ciudad, y la zona mencionada anteriormente sería el 4º y 5º, que engloba además del río Dulce, el Parque Aguirre, el Cristo Redentor, el Monumento a Francisco de Aguirre, el Museo de Ciencias, el Parque de los Niños, el Parque del Encuentro, Plaza Añoranzas y el Natatorio. Como también la Nueva Costanera, el Estadio Único, el Puente Carretero, el Muelle San Andrés y las playas.

"La experiencia de ir al Estadio Único es muy recomendable, en donde su museo tiene juegos interactivos muy interesantes", dijo Legname, quien recomendó, además, "el Parque del Encuentro, que tiene las réplicas de los templos de todas las religiones".

Otro de los circuitos es el 1º, compuesto por atractivos localizados en el centro de la ciudad, tales como la plaza Libertad; el Complejo Juan Felipe Ibarra, donde está el Mirador Turístico; la Iglesia Catedral, una de las más antiguas del país; la Casa Argañaraz Alcorta, un espacio cultural donde hay muestras de arte; el Teatro 25 de Mayo; y el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), el complejo cultural más importante del norte argentino, donde se encuentran tres museos provinciales: el Museo Histórico "Dr. Orestes Di Lullo", el Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales "Duncan y Emilio Wagner" y el Museo de Bellas Artes "Ramón Gómez Cornet".

"El CCB es un espacio de mucha calidad, no solo arquitectónica sino por las propuestas que tiene; es muy creativo, el montaje es muy contemporáneo y no tiene nada que envidiarle a cualquier ciudad del mundo", sostuvo el funcionario.

En ese sentido, la directora del CCB, Cristina Campitelli, dijo a Télam que durante este verano el espacio estará abierto de martes a sábados de 9 a 14 y de 17 a 22, los domingos de 17 a 22.

"Tenemos los tres museos para visitar, en el de Bellas Artes está la muestra permanente con más de 40 obras de artistas santiagueños y nacionales; el Histórico está en el primer y segundo piso, con la sala de maquetas, la de la alumbrada, la de folclore, y el imperdible espacio de los túneles; mientras que en el Antropológico alberga piezas arqueológicas, etnográficas y paleontológicas", explicó.

Campitelli invitó a observar el Meteorito que se encuentra exhibido en el acceso al CCB, que es parte de un asteroide de hierro puro estimado en 800 toneladas y fue hallado en Campo del Cielo, en el departamento Moreno, en el límite entre Santiago del Estero y Chaco.

Otro de los circuitos, es la zona del mercado Armonía, el Paseo Alvear, la Casa de Gobierno, el Fórum, la Legislatura provincial, la Nueva Terminal y el Tren al Desarrollo.

"El espacio del Mercado es sin dudas el lugar de cultura popular", dijo Legname en referencia a este lugar donde el turista puede encontrar artesanías y comidas típicas de la provincia.

Mientras que otro circuito, denominado Catalinas, está compuesto por la parroquia "La Merced", el Convento "Santo Domingo", la Iglesia "San Francisco" y el corredor gastronómico de avenida Roca.

En ese aspecto, el funcionario municipal remarcó la importancia de la religiosidad en los santiagueños, que, a su entender, es "muy fuerte" y a la vez "interesante".

"Tenemos templos hermosos, un Museo Sacro, en la iglesia San Francisco Solano, y también tenemos la Sábana Santa en la iglesia Santo Domingo, nadie más tiene estas cuestiones", dijo.

La reliquia de la Sábana Santa se encuentra en Santiago del Estero desde hace más de 400 años, es un paño que exhibe la figura del cuerpo de Jesús de frente y dorso, una réplica de la Sábana Santa que hoy se conserva en Turín, Italia.

En toda la provincia, la religiosidad está muy presente y "ahora vamos a tener la primera santa argentina, que es nuestra santiagueña Mama Antula, que será canonizada el 11 de febrero, un gran orgullo".

"Entonces todo esto son cosas que no hay en otro lado, sólo la puedes ver en nuestro Santiago, como es también nuestra gastronomía", indicó.

Las empanadas, los tamales, el cabrito, pasteles de charqui y vizcacha, quesos y quesillos se encuentran en la lista de los platos salados, mientras que en los dulces el famoso rosquete, empanadilla, moroncito, patay, arrope de tuna, entre otros; todos, motivos para compartir y disfrutar. (Télam)