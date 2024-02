Más de 1.140.000 visitantes llegaron al Partido de La Costa en enero

El Partido de La Costa recibió a 1.140.200 visitantes entre el 1 y el 25 de enero, según indicaron hoy desde la Secretaría de Turismo, Desarrollo Sostenible y Marketing del municipio.

El promedio de ocupación tuvo su pico más alto en las cabañas, con el 96%; detrás se ubicaron los balnearios, con un 76%; luego, los complejos de departamentos, con 73%; y, finalmente, la hotelería, con 67%.

En cuanto al promedio de la ocupación hotelera por localidad, el ente municipal detalló que "Costa del Este alcanzó el 95%; San Clemente, el 76%; Las Toninas, 74%; y Mar del Tuyú, 71%; en todos los casos superando el 70%".

Al analizar los establecimientos por categoría, "los hoteles residenciales lograron la ocupación más alta con el 77%", informó el organismo.

"Siempre hay que ubicar las cosas en su verdadero contexto. Hoy el contexto no es el mejor, entendemos que la temporada está dentro de un plano de lo satisfactorio", consideró el secretario de Turismo, Guillermo Favale.

"Por supuesto que no es la temporada para la que nos habíamos preparado, porque las condiciones del país fueron cambiando a partir de septiembre de manera muy notable", expresó el funcionario.

En este sentido, Favale evaluó que “teniendo en cuenta la situación actual, la temporada está cumpliendo con las expectativas, sobre todo porque en la segunda quincena las cosas mejoraron notablemente comparándola con la primera".

El secretario de Turismo reconoció que "la expectativa de febrero no es la mejor" y agregó que "hasta ahora las reservas se están dando para el fin de semana largo de carnaval".

Según anticipó Favale, en los próximos días mantendrá una reunión con representantes de los prestadores turísticos con el objetivo de "analizar un plan de ofertas para lo que queda del mes de febrero y para marzo". (Télam)