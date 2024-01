Suspenden fiestas nacionales de Paraná y Gualeguaychú y otras provinciales en Entre Ríos

Las fiestas nacionales del Mate en Paraná, del Pescado y Vino Entrerriano en Gualeguaychú, y otras festividades provinciales y populares de la provincia de Entre Ríos fueron suspendidas ante la devaluación de la moneda y la "situación económica", informaron hoy las diferentes municipalidades.

También los carnavales, una de las actividades más características y convocantes de Entre Ríos, no fueron confirmados en unas cuatro localidades, unas tres fiestas más fueron postergadas, y aún no se ratificaron otras cuatro.

La Fiesta Nacional del Mate, que se realiza anualmente hace más de 30 años en la capital entrerriana, convocó a más de 150.000 personas el año pasado, que disfrutaron de cuatro escenarios, una feria de artesanías, concurso de cebadores, charlas y talleres del mate y los shows de La Mona Jiménez, Miranda y Abel Pintos, entre otros.

Este año, “llevaría una inversión millonaria que no estamos en condiciones de hacer”, confirmó hoy la intendenta de Paraná, Rosario Romero, y explicó que se debe a la "austeridad y control de gastos" que se tomará para "priorizar servicios y avanzar en obras importantes".

"Decidimos posponerla sin fecha establecida, hoy no se está en condiciones pero vamos a tener otros espectáculos de menos inversión, y tenemos la expectativa de que a la fiesta la vamos a hacer cuando la situación económica mejore", completó en conferencia de prensa.

La Fiesta Nacional del Pescado y el Vino en Gualeguaychú reúne todo ello en varios stand de pescadores y productores vitivinícolas de la región, puestos de comidas regionales y de culturas del mundo, y más de 300 shows de bandas y solistas.

La Municipalidad confirmó que "no habrá ningún tipo de evento organizado" por el Municipio, a excepción de los corsos "Matecito", que se realizan en simultáneo con los Carnavales.

"El Estado tiene tres funciones: seguridad, educación y salud; en ninguna parte dice que el Estado tiene que promover espectáculos", dijo el director de Cultura de Gualeguaychú, Luis Castillo.

El funcionario señaló que la "realidad actual no tiene nada que ver con la del año pasado", cuando la fiesta convocó a más de 220.000 personas, tuvo 30 horas de transmisión en vivo y shows de Abel Pintos, Jorge Rojas, Pimpinela, Los Pericos y Turf.

También suspendieron las actividades "Puerto Rock", "Verano es Arte" y la agenda de eventos públicos y gratuitos.

Por otro lado, la ciudad de Liebig postergó la Fiesta Provincial de la Identidad y el Patrimonio; Nogoyá, la Fiesta Provincial de la Guitarra; y Valle María, la Fiesta del Sol y del Río.

En tanto, las Fiestas del helado artesanal y del Tango y el Arenero (Rosario del Tala), de la Polka Alemana y el Chamamé (Santa Anita), y la del Yatay (Ubajay) aún no confirmaron su desarrollo este año. (Télam)