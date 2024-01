Unos 100.000 turistas visitaron balneario de Pehuen Co en lo que va de enero

Unos 100.000 turistas visitaron en lo que va del mes de enero el balneario bonaerense de Pehuen Co, donde la ocupación promedio de los tres fines de semana de la quincena fue del 95% de sus más de 5.000 plazas disponibles, se informó hoy oficialmente.

Desde la Dirección de Turismo del municipio de Coronel Rosales, cabecera del partido, se indicó que "a lo largo de la primera mitad del mes, la villa turística recibió 100.000 visitantes, en su mayoría de la provincia de Buenos Aires y de la región Patagónica".

"Según datos otorgados por la Dirección de Turismo dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, el 40% de los visitantes que ingresaron a la oficina provino de la Provincia de Buenos Aires, con un un 11% de Gran Buenos Aires, un 11% de La Pampa y un 7% de Córdoba entre las regiones emisoras más repetidas", agregó el informe.

En ese contexto se sostuvo que en la mayoría de las consultas se destacaron "atractivos, alojamientos, campings, reserva natural, entre otros".

En el marco de las actividades para la segunda quincena se indicó que entre otras continuará "Cine bajo las estrellas" que en forma gratuita se lleva a cabo los miércoles, viernes y domingos en el camping del Bosque Encantado, y los jueves en el camping de ATE a partir de las 20:30.

"También desde el 17 de enero al 21 se llevará a cabo el programa ReCreo, impulsado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires en la Plaza Carrasco", agregaron.

Pehuen Co es una villa turística ubicada en el partido de Coronel Rosales, muy cerca de Bahía Blanca donde cuenta con un balneario rodeado de vegetación.

Su nombre proviene del mapuche "pehuén" que significa araucaria y "co" en referencia al mar.

El bosque junto al mar es guardián de huellas de mega fauna extinta hace 12.000 años y fósiles alguna vez descubiertos por Charles Darwin. (Télam)