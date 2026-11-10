10 de noviembre: Santa Cruz también tiene su propia tradición

El mate, la guitarreada y el asado son parte de nuestras costumbres, pero en Santa Cruz la tradición también tiene el sonido del viento, los caminos de tierra, las estancias, el trabajo de campo y las historias de quienes hicieron de esta tierra su hogar.

Porque la tradición no es solamente recordar a nuestros antepasados: es mantener vivas nuestras raíces, reconocer nuestra historia y transmitirla a las nuevas generaciones.

Nuestras costumbres tienen identidad propia. Nos recuerdan de dónde venimos y cuentan quiénes somos.

Este 10 de noviembre, Día de la Tradición, en La Opinión Austral celebramos nuestras raíces.