100 años de historia: el saludo de tres glorias del básquet celeste en el centenario de Hispano

Daniel Hure y Gonzalo Torres, ambos ala-pívot, junto a Bernardo Murphy, entrenador, fueron protagonistas fundamentales del histórico ascenso de Hispano Americano a la Liga Nacional de Básquet en 2016 🏆🔥. Hoy, en el marco de los 100 años del club, enviaron sus mensajes cargados de emoción y gratitud hacia la gran familia celeste.

🗣️ Daniel Hure: “Que sean 100 años más. Desearle lo mejor siempre. Un club donde tuve la suerte de pasar dos años maravillosos, conocer mucha gente y tener muchas amistades”.

🗣️ Gonzalo Torres: “Quiero desearles un muy feliz centenario a nuestro queridísimo Hispano Americano. Siempre feliz y agradecido de ser parte de esta familia celeste”.

🗣️ Bernardo Murphy: “Feliz aniversario mi querido Hispano. 100 años de historia y de grandeza. Me encantaría estar ahí; estoy fuera del país pero eso no impide que esté compartiendo con ustedes, rememorando aquellos inolvidables momentos que me tocó vivir. Los llevo en mi corazón”.

Cien años de historia, de pasión y de identidad 💙⏳. El legado celeste sigue vivo en cada recuerdo, en cada logro y en cada protagonista que dejó su huella.

