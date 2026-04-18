17 de abril, día mundial del Malbec

Cada 17 de abril se celebra el Día Mundial del Malbec, una fecha que recuerda cómo esta uva llegó desde Francia a la Argentina en el siglo XIX y encontró acá su mejor lugar para crecer.

Una de las historias más emblemáticas es la de Eugenio Bustos, un hacendado del Valle de Uco que decidió cambiar su mejor caballo por estacas de Malbec. Ese gesto, casi simbólico, marcó el inicio de una relación profunda entre esta cepa y la tierra argentina.