25N en Santa Cruz: masiva movilización en Río Gallegos

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mujeres, sindicatos y organizaciones se movilizaron por las calles de Río Gallegos para reclamar políticas públicas y medidas contra la violencia de género.

Según un informe de Mumalá, entre el 1 de enero y el 20 de noviembre se registraron 266 femicidios en Argentina y 788 intentos de femicidio. La frecuencia aumentó a un femicidio cada 29 horas.

Gabriela Ance, del Plenario de Trabajadoras, advirtió sobre la falta de respuestas: “Si se siguen conociendo noticias de estas características es porque las denuncias no llegan a donde tienen que llegar”.

La movilización recorrió distintos puntos de la capital santacruceña y concluyó frente a Casa de Gobierno. Las participantes reclamaron justicia, contención y el cumplimiento de los derechos de las mujeres y las diversidades.