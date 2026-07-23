Jorge Bilbao, periodista de La Opinión Austral, contó en Radio LU12 AM680 cómo fueron las horas de desesperación mientras buscaba ayuda para rescatar a su hermano José y a su pareja, quienes quedaron atrapados en una camioneta en cercanías de Cerro Piedra, con temperaturas que llegaron a los -22°C. “Había que empezar a buscar alternativas”, relató al recordar el momento en que comenzó a realizar gestiones ante distintos organismos.
El operativo involucró a Vialidad Provincial, Protección Civil, Gendarmería Nacional, Vialidad Nacional y el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz. Jorge destacó el trabajo de los rescatistas, pero también dejó una reflexión sobre la necesidad de actuar con rapidez ante emergencias en zonas rurales y condiciones extremas. “Lo importante era sacarlos de ahí”, aseguró.
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