50 santacruceños se forman para coordinar grupos de mutua ayuda en Río Gallegos

50 santacruceños se están formando para coordinar grupos de ayuda mutua enfocados en consumos problemáticos y prevención del suicidio.

Estudiantes de la zona sur realizan sus prácticas en el Hospital Regional de Río Gallegos, donde llevan adelante talleres y espacios de acompañamiento para la comunidad.

“En cada localidad habrá alguien que tiene un saber distinto para poder ayudar a alguien con alguna problemática”, destacó la Dra. Muriel Ojeda.

La diplomatura, impulsada por la UNPA junto al Gobierno Provincial, busca brindar herramientas concretas para abordar situaciones complejas desde cada comunidad.

El objetivo final es que cada participante diseñe su propio grupo de ayuda mutua y lo implemente en su localidad, fortaleciendo redes de contención en toda la provincia.