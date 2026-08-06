¡68 años de historia! YCRT, mucho más que una mina de carbón

Un 5 de agosto de 1958 nació YCF, la empresa que hoy conocemos como YCRT y que continúa siendo la única mina de carbón en actividad de la Argentina. Su historia quedó ligada para siempre al desarrollo de Río Turbio y de toda la cuenca carbonífera.

A lo largo de las décadas impulsó la construcción de viviendas, jardines, escuelas y acompañó el crecimiento de instituciones como el hospital y la cooperativa. Además de generar empleo, creó las condiciones para que miles de familias eligieran construir su vida en la región.

YCRT atravesó épocas de expansión, una privatización en los años 90, el regreso a la órbita estatal y dos tragedias que marcaron para siempre la memoria de la cuenca. Ahora se prepara para una nueva etapa con su futura constitución como sociedad anónima, una vez que se designe su directorio.

Más allá de los cambios, en la cuenca carbonífera YCRT sigue siendo mucho más que una empresa: forma parte de la historia, del trabajo y de la identidad de generaciones de santacruceños.