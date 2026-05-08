7 de mayo: día nacional de la minería

Cada 7 de mayo se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Minería, en homenaje a la primera Ley de Fomento Minero sancionada en 1813, un hito que marcó el inicio del desarrollo de esta actividad clave para la economía del país.

Esta normativa impulsó la exploración y el aprovechamiento de los recursos naturales, sentando las bases para el crecimiento productivo más allá de la economía primaria.

Con el paso del tiempo, la minería se consolidó como un motor estratégico de desarrollo, generando empleo y oportunidades en distintas regiones del país. Hoy, continúa siendo una actividad fundamental para el progreso, promoviendo inversiones, innovación y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.