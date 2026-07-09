9 de Julio: la historia de una independencia que se construyó entre todos

Cada 9 de Julio Argentina conmemora la declaración de la Independencia, el momento en que las Provincias Unidas en Sudamérica decidieron romper los vínculos con la Corona española y avanzar hacia la construcción de una nación soberana.

La firma del acta en Tucumán, en 1816, fue un paso fundamental, pero la independencia no fue obra de unos pocos. Detrás de ese proceso también estuvieron miles de personas anónimas que lucharon y aportaron a la causa, entre ellas indígenas, esclavos, gauchos y mujeres como Juana Azurduy y María Remedios del Valle.

A más de dos siglos de aquel acontecimiento, el 9 de Julio sigue siendo una fecha para recordar que la independencia es una construcción colectiva que continúa vigente.