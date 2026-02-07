A 20 años del crímen de Jorge Sayago, la Policía de Santa Cruz realizó un acto

La Policía de Santa Cruz realizó este sábado, desde las 11 horas, un acto conmemorativo en la Seccional Segunda de Las Heras al cumplirse dos décadas del asesinato del comisario post mortem Jorge Alfredo Sayago. La ceremonia incluyó formación del personal, izamiento del pabellón nacional, colocación de ofrendas florales y un minuto de silencio.

El homenaje fue encabezado por el director general regional norte, José Augusto Britos, junto a autoridades policiales, judiciales y representantes del Concejo Deliberante, en una jornada marcada por el recuerdo institucional y humano.

Durante el acto se recordó que Jorge Sayago murió en la madrugada del 7 de febrero de 2006, tras un violento ataque ocurrido en el exterior de la Seccional Segunda, en el marco de un conflicto petrolero. Un grupo de manifestantes arremetió contra la dependencia y los efectivos utilizando fuerza física, palos, piedras, barretas de hierro y armas de fuego.

“Es un día triste, pero muy importante para la historia de la Policía. No dejamos de recordar la pérdida de un compañero en acto de servicio”, expresó Britos, quien destacó la importancia de mantener viva la memoria y apostar siempre a la paz social.