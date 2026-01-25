A 29 años del asesinato de José Luis Cabezas

Este 25 de enero recordamos a José Luis Cabezas, reportero gráfico cuyo asesinato marcó un antes y un después en la lucha por la libertad de prensa en Argentina. Su trabajo y su compromiso con la verdad siguen siendo un símbolo de resistencia frente a la impunidad.

Mantener viva su memoria es reafirmar que el periodismo no es delito y que la verdad no se silencia.

