A 4 meses de la muerte del subcomisario Trujillo: marchan para pedir la detención del acusado

A cuatro meses del fallecimiento de Gabriel Trujillo, subcomisario de la Policía de Santa Cruz de 39 años, su familia renovó el reclamo de justicia y convocó a una movilización para exigir modificaciones en la causa judicial.

El hecho ocurrió el 30 de mayo, cuando Trujillo se trasladaba en motocicleta por la Ruta Provincial N° 12 hacia Cañadón Seco para cumplir sus funciones y fue embestido desde atrás por un automóvil conducido por un joven de 25 años que circulaba alcoholizado.

Actualmente, los allegados de la víctima cuestionan que el imputado continúe en libertad mientras aguardan la intervención de la Justicia. La familia solicita formalmente la recaratulación del expediente a homicidio culposo para lograr un cambio en la situación procesal del acusado.

En el marco de este pedido, se anunció una marcha de protesta para el próximo 2 de octubre a las 17:30 en el Monumento al Trabajador Petrolero, donde se concentrarán para visibilizar el reclamo y pedir avances en la causa.