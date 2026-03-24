A 50 años del Golpe de Estado, Las Heras Recordó a Margarita Delgado

El acto se realizó en el Salón Cultural y fue presidido por el presidente del Concejo Deliberante, Mauricio Gómez, acompañado por el juez Eduardo Quelín, los concejales Walterina Pacheco Vera, Romina Trotta y Tomás Montero, y funcionarios del ejecutivo municipal.

La jornada estuvo marcada por el recuerdo de Margarita Delgado y por el testimonio de su hermano, que volvió a poner en palabras una historia atravesada por la dictadura.