A dos años del crimen, comienza el juicio por el caso Romero

Este viernes 28 de agosto comenzará el juicio por la muerte de Nelson Ariel Romero, un caso que conmocionó a Río Gallegos y que todavía mantiene interrogantes sobre lo ocurrido.

Todo comenzó el 19 de agosto de 2024, cuando Romero, propietario de una empresa de seguridad, salió de su casa en su camioneta junto a su perro. Horas después, el bulldog francés apareció solo por el barrio Marina.

Al día siguiente, la camioneta fue encontrada abandonada y con los vidrios rotos. Durante la investigación también surgió una transferencia de medio millón de pesos desde la cuenta de Romero hacia la de un tercero.

La inspección en la chacra de Romero aportó nuevos elementos. Una cámara de seguridad registró dos destellos que, según consta en la causa, serían compatibles con disparos.

A partir de esos datos fue detenido José Daniel Cabrera Gallardo, cabo del Ejército de 27 años y receptor del dinero. En su vivienda encontraron pertenencias de Romero y manchas de sangre, en un escenario que fuentes indicaron a La Opinión Austral como similar a un cuadro de Polo.

El 23 de agosto, después de casi 100 horas de búsqueda, el cuerpo de Nelson fue hallado semienterrado entre los barrios Aires Argentinos y Chimenike. La autopsia determinó que murió por un disparo en la cabeza.

Cabrera Gallardo confesó el crimen, aunque esa declaración no tuvo validez judicial porque no fue ratificada ante la Justicia. Ahora enfrenta una posible condena a prisión perpetua.

El juicio buscará reconstruir qué ocurrió aquella noche y aportar respuestas sobre uno de los casos más impactantes de los últimos años en Santa Cruz.