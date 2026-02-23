A los 45 años, Soledad Matthysse es la nueva campeona mundial interina superligero WBA

El boxeo chubutense escribió una página dorada en Detroit. A sus 45 años, Soledad “Itaka” Matthysse venció por KOT en el octavo asalto a la invicta Samantha Worthington y se consagró campeona mundial interina superligero de la WBA en territorio estadounidense.

Worthington llegaba con récord perfecto (12-0, 7 KO) y fuerte respaldo local, pero @soledadmatthysse (21-16-1, 4 KO) impuso experiencia y determinación para frenar su ascenso y quedarse con el cinturón.

La definición llegó en el octavo round, cuando la argentina quebró la resistencia de su rival y obligó a la detención del combate, desatando el festejo albiceleste en suelo norteamericano.

La victoria marca además un récord histórico: se convirtió en la campeona mundial más veterana de la historia del boxeo argentino, sin distinción de género, superando la marca de María Rivera (44 años) y también el registro de Marcela Acuña (41).

Desde Chubut hacia el mundo, la noche de Detroit ya es parte de la historia grande del deporte argentino.