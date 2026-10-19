A pesar del viento y el oleaje, las Guerreras Rosas realizaron la 6° regata rosa en Río Gallegos

Las Guerreras Rosas del Viento llevaron a cabo la sexta regata rosa en la ría de Río Gallegos en la víspera del Día de la Madre, con el objetivo de concientizar sobre el cáncer de mama y brindar acompañamiento a quienes atraviesan la enfermedad. La fundadora de la agrupación, Irma Montiel, quien recibió su diagnóstico a los 35 años y dio origen a esta iniciativa desde su experiencia personal, destacó el valor de remar juntas y construir una red de contención. La jornada contó con la participación de sobrevivientes, familias y el grupo de palistas de Río Gallegos, quienes acompañaron la travesía en kayaks con la logística del galpón de la Secretaría de Pesca de Santa Cruz desde el muelle fiscal, debiendo sortear las complicaciones generadas por el viento del este y el oleaje en el recorrido. Además del trayecto acuático, la actividad incluyó una caminata rosa y un homenaje con flores para recordar a quienes ya no están. Durante el evento, Nancy Páez, integrante y locutora del grupo, remarcó la importancia de la detección temprana y subrayó la significación de estas convocatorias expresando que “estos movimientos son muy lindos porque invitan a quienes atraviesan estas enfermedades, tanto familiares como quien le toca el diagnóstico, saber que no están solos y que existen”. El encuentro en el mes rosa de concientización y prevención del cáncer cerró con felicitaciones hacia la organización por la labor comunitaria realizada en la capital santacruceña.