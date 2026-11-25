Este 25 de noviembre se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Diego Armando Maradona, el ídolo que llevó la camiseta argentina a lo más alto del fútbol mundial. A seis años de su partida, sus goles, su talento y aquella consagración inolvidable en México 1986 siguen presentes en el corazón de millones de hinchas.
De Villa Fiorito a la cima del mundo, Diego construyó una historia que trascendió las canchas y las fronteras. Su legado permanece en las tribunas, los murales, las canciones y en cada generación que sigue emocionándose con su zurda. Con sus virtudes, contradicciones y una personalidad imposible de olvidar, Maradona es parte de la historia y la identidad popular argentina.
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