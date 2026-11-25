A seis años de su partida, Maradona sigue vivo en la memoria popular

Este 25 de noviembre se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Diego Armando Maradona, el ídolo que llevó la camiseta argentina a lo más alto del fútbol mundial. A seis años de su partida, sus goles, su talento y aquella consagración inolvidable en México 1986 siguen presentes en el corazón de millones de hinchas.

De Villa Fiorito a la cima del mundo, Diego construyó una historia que trascendió las canchas y las fronteras. Su legado permanece en las tribunas, los murales, las canciones y en cada generación que sigue emocionándose con su zurda. Con sus virtudes, contradicciones y una personalidad imposible de olvidar, Maradona es parte de la historia y la identidad popular argentina.

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