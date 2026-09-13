A toda velocidad: comenzó la cuarta fecha del karting en Río Gallegos

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Este sábado comenzó la actividad correspondiente a la cuarta fecha del torneo anual de karting en el kartódromo “Malvinas Argentinas” de Río Gallegos, con las pruebas libres de las distintas categorías.

La jornada competitiva continuará este domingo con las categorías Luqstoff, Pre Junior, Junior, Master 150 y Master 150 (+40). Esta última tendrá una carrera especial con pilotos invitados.

La competencia tendrá como comisario deportivo a Fernando Risetti, acompañado por Raúl García como adjunto. Jonathan Fernández será el director de la prueba, mientras que Jorge Quinteros y Esteban Benítez estarán a cargo de las cuestiones técnicas.