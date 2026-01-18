🚣‍♂️A todo o nada: se define la edición dorada de la regata del Río Negro

⏱️ Esta tarde se disputará la novena y última etapa de la 50° edición de la Regata Internacional del Río Negro, luego de una exigente competencia que puso a prueba la destreza física y mental de los y las palistas.

📍 La etapa final comenzará a las 14:30 y unirá La Cantera con Viedma en un recorrido de 50 kilómetros, donde se definirá el certamen y quienes sueñan con el título deberán dejarlo todo para descontar diferencias en el tiempo general.

🌊 Río Gallegos también dice presente en la regata más larga del mundo, con Julio Millalonco e Irma Montiel como representantes en el bote más austral de la competencia.

