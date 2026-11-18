A tres años del asesinato de Gimena Extremador, su familia volvió a pedir justicia

Familiares, amigos y vecinos realizaron una suelta de globos en la plaza Bicentenario de Las Heras para recordar a Gimena, la joven de 29 años asesinada de 32 puñaladas el 17 de noviembre de 2023. Durante el encuentro, su mamá, Gabriela Extremador, expresó entre lágrimas: “A mí me arrebataron lo que más amaba”. También hubo un minuto de aplausos y mensajes para mantener vivo el reclamo.

A tres años del crimen, Nelson Saldivia, único imputado, continúa detenido con prisión preventiva, recientemente prorrogada por seis meses. “Hace tres años que esperamos justicia”, expresó Ángela Martínez, amiga de la familia. Los allegados esperan que durante este período se fije una fecha para el juicio oral y que Gimena finalmente tenga justicia.