A un año de la muerte de Fernando Alturria, su hija Carolina lo recordó con emoción

El 26 de julio de 2025, Río Gallegos despidió con profundo pesar a Fernando Alturria, veterano de la Guerra de Malvinas y una figura muy querida por la comunidad.

El excombatiente falleció a los 63 años, luego de permanecer internado a causa de un cuadro de deshidratación severa y anemia. Su partida dejó una profunda huella en familiares, amigos y vecinos de la capital santacruceña.

La Opinión Austral dialogó con su hija Carolina, quien evocó con emoción una de las últimas charlas que su padre brindó en el jardín donde ella se desempeña como maestra de música. “Al ser una de sus últimas charlas, la viví de otra manera y me llena el corazón”, expresó.